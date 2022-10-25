25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca yaralı madencilerin son durumunu açıkladı

Bakan Koca yaralı madencilerin son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Bartın’da gerçekleşen maden faciasında yaralanan 3 madencinin entübe olarak tedavilerini devam ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:26
Takip Et

Bakan Koca yaralı madencilerin son durumunu açıkladı

Bakan Koca yaralı madencilerin son durumunu açıkladı
+
Aa
-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Koca, Bartın'dan İstanbul'a sevk edilen ve tedavileri süren maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"İKİ KİŞİNİN KRİTİK DURUMLARI DEVAM EDİYOR"
Şu an 3 madencinin entübe olarak yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini bildiren Koca, "Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"SORUŞTURMA TAMAMLANDIĞINDA BELİRLENMİŞ OLACAK"
İçerenköy Özel Bayındır Hastanesinde yaşanan olayı değerlendiren Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldık. Müfettişlerimizi görevlendirdik. Soruşturma disiplin kuruluna geçen hafta geldi. İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Soruşturma tamamlandığında hastanenin nasıl hizmete gireceği de belirlenmiş olacak" diye konuştu.

HASTANE RANDEVULARI
Bakan Koca, hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olup olmayacağına yönelik soruya ise "Her gün iyileştirmeler yapıyoruz bu konuda. Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlarda önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni birtakım tedbirleri de hızla alıyoruz" açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
1
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
2
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Güneş tutulması ülkeyi alarma geçirdi. Tüm ülkede eğitime ara verecekler
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
3
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
4
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
5
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿Gençliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu döven ünlü ülkücü Kılıçdaroğlu ile helalleşmeye gitti. Yavuz Selim Demirağ yazmıştı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
6
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
7
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿ Emekli polis kiracısını vurdu
﻿ Emekli polis kiracısını vurdu
﻿ Emekli polis kiracısını vurdu
﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak
﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak
﻿Düzce Çilimli Belediyesi personel alacak
﻿Seyhan Nehri yüzen barakalardan temizlendi
﻿Seyhan Nehri yüzen barakalardan temizlendi
﻿Seyhan Nehri yüzen barakalardan temizlendi
﻿Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
﻿Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
﻿Bozkır kartalı 'Yörük' 1 haftada Orta Afrika'ya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.