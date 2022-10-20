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Soma Maden Faciası’nda eşini kaybeden kadın: Cumhurbaşkanı 'Ben sizin acınızı satın alıyorum susun' diyor

Soma faciasında eşini kaybeden bir kadın, “Cumhurbaşkanı çıkar çıkmaz, ‘Şu kadar para yardımı edeceğiz…’ Ya sen ne diyorsun? İçeriden çıkmayan bile vardı o zaman. Yani ‘Ben sizin acınızı satın alıyorum, susun’ diyor. Biz yıllarca ‘adalet’ diye uğraştık ama onlar hepsini dışarıya saldı. İnsanları da parayla susturup yollarına bakıyorlar” dedi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 19:56
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Soma Maden Faciası’nda eşini kaybeden kadın: Cumhurbaşkanı 'Ben sizin acınızı satın alıyorum susun' diyor

Soma Maden Faciası’nda eşini kaybeden kadın: Cumhurbaşkanı 'Ben sizin acınızı satın alıyorum susun' diyor
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Soma İlçe Başkanlığı’nda 8 yıl önce meydana gelen faciada yaşamını yitiren madencilerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Eşini kaybeden bir kadın, "Eşlerimizi kaybettik, acıyı hala yaşıyoruz. Ama toplum olarak buna alıştırdılar. ‘Eşin öldü emeklin var. Para verdiler…’ Bartın’da 41 şehidimiz oldu. Toplumsal hemen paraya bakıyor. Ben artık bunlardan yoruldum, bıktım. 1 buçuk trilyon para verecekler. Öyle alıştırdı ki devlet bu toplumu. Acısına bile bakmıyor parasal kısmına bakıyorlar. Acıyı satın alıyorlar. Bu bizi öyle yaralıyor ki. 301 kişiyi öldürenler en ağır cezaları alsalardı şu an Bartın’da bu facialar olmayacaktı. Biz eşlerimizi kaybettik çocuklarımız babasız kaldı. Biz 4 yıl mücadelemizi verdik ama istediğimiz adaleti bulamadık. Hakimi, savcıyı değiştirdiler. Bir daha bu acılar yaşanmasın, anneler eşler ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın istiyoruz. 9 yıldır bu acıyı yaşayan ağlayan biziz" dedi.

“ADALET NEREDE DİYE SORAMADIK”

Somada oğlunu kaybeden bir kadın ise, “Biz Soma’da soramadık ‘adalet nerede’ diye. Ama Uğur’umun çocukları soracak bundan eminim” dedi.

Eşini kaybeden bir kadın ise, “Cumhurbaşkanı çıkar çıkmaz, ‘Şu kadar para yardımı edeceğiz…’ Ya sen ne diyorsun? İçeriden çıkmayan bile vardı o zaman. Yani ‘Ben sizin acınızı satın alıyorum, susun’ diyor. Biz yıllarca ‘adalet’ diye uğraştık ama onlar hepsini dışarıya saldı. İnsanları da parayla susturup yollarına bakıyorlar. Ermenek’tekilerle de görüşüyorum. Daha tazminatını almamış o insanlar” diye konuştu.

“DEFALARCA AK PARTİYE GİTTİM, NEDEN? KARNIM AÇ”

Oğlunu kaybettikten sonra siyasetçilerin manevi olarak kendisine destek olmadığından yakınan bir başka vatandaş ise, “Sadece benim oğlum ölmedi. Herkesin acısı var ama ben çok derinden yaşadım acımı, kimse yoktu. Defalarca AK Parti’ye gittim. Neden? Nefes alıyorum, karnım aç. Elektrik su parası geliyor. Gidecek yer yok. İçim yana yana gittim” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Nazlıaka da “Size söz veriyorum. İlk seçimlerden sonra bunların bütün bunların hesabını soracağız. Adalet yerini bulmadıkça suçlular cezalandırılmadıkça, sorumlu olan siyasetçilerden biri bile istifa etmedikçe bu olaylar devam edecek” dedi.

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