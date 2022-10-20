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Meral Akşener: Önlenebilir ölümleri kader diye yutturma

Erdoğan'ın, Amasra'da 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına iş bilmezliklerine kader diyemezsin" dedi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 08:15
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İYİ Parti lideri Meral Akşener 41 madenciyle ilgili Erdoğan'a önlenebilir ölümleri kader diye yutturma dedi

Meral Akşener: Önlenebilir ölümleri kader diye yutturma
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında Bartın'da 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın, Amasra'da 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına iş bilmezliklerine kader diyemezsin" dedi.

Yeniçağ Akşener'in konuşmasını manşete böyle taşıdı:

GENEL MÜDÜRÜN GEÇMİŞİ

Kozlu'da 2013 yılında yaşanan maden kazasında tali kusurlu bulunup 4 yıl hapis cezasına mahkum edilen müessese müdürünün, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na Genel Müdür olarak atandığını hatırlatan Meral Akşener, "Bu da mı kader, sayın Erdoğan?" diye sordu.

ÖLÜM RİSKİ REKORTMENİYİZ

Türkiye'de maden kazalarında ölüm riskinin dünya ortalamasının 20 katından fazla olduğuna dikkat çeken Akşener şöyle konuştu:

Sayın Erdoğan; buna fıtrat diyemezsin. Buna kader de diyemezsin. Basit tedbirlerle önleyebileceğin ölümleri millete kader diye yutturamazsın!

YAPAMIYORSANIZ GİDİN!

Erdoğan'dan, beceriksiz yöneticiler atamak yerine kazaların önüne geçmek için irade göstermesini isteyen Akşener, "Yapamıyorsanız, çekip gideceksiniz! Bu katliamda; sorumlularla ilgili yapılacak işlemlerin, takipçisi olacağız. Madencilerimizin, hesabını soracağız" dedi. TBMM'de partisinin grup toplantısında Akşener'in ana gündem konusu maden kazalarıydı. İktidarı ağır dille eleştiren Akşener, "Bu işin fıtratında ölüm yok. İktidar ders almadığı için bu büyük acıları yaşıyoruz. Biz bu işin takipçisiyiz, sorumluların en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Toplantının başında İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği facia nedeniyle salondakileri madencilerin anısına saygı duruşuna davet etti.

NE OLDU?

Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamada 11 işçi yaralandı, 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

5 işçinin ise durumunun ağır olduğu açıkladı. Patlamadan kısa bir süre sonra ise savcılar harekete geçerek soruşturma başlattı. Patlama da ihmal olup olmadığı ise araştırılıyor.

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