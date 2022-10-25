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Bakan Koca’dan yaralı madencilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da meydana gelen maden faciasının ardından yaralan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Koca, "Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda" dedi 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:52
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Bakan Koca’dan Bartın faciasında yaralanan madencilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca’dan yaralı madencilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Koca, Bartın'dan İstanbul'a sevk edilen ve tedavileri süren maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"İKİ KİŞİNİN KRİTİK DURUMLARI DEVAM EDİYOR"

Şu an 3 madencinin entübe olarak yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini bildiren Koca, "Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"SORUŞTURMA TAMAMLANDIĞINDA BELİRLENMİŞ OLACAK"

İçerenköy Özel Bayındır Hastanesinde yaşanan olayı değerlendiren Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldık. Müfettişlerimizi görevlendirdik. Soruşturma disiplin kuruluna geçen hafta geldi. İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Soruşturma tamamlandığında hastanenin nasıl hizmete gireceği de belirlenmiş olacak" diye konuştu.

HASTANE RANDEVULARI

Bakan Koca, hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olup olmayacağına yönelik soruya ise "Her gün iyileştirmeler yapıyoruz bu konuda. Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlarda önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni birtakım tedbirleri de hızla alıyoruz" açıklamasında bulundu.(AA)

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