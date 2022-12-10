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Bakan Koca'dan 'duyarlılık' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) açıklaması geldi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 17:27
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Bakan Koca'dan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) açıklaması. Bakan Koca'dan 'duyarlılık' çağrısı

Bakan Koca'dan 'duyarlılık' çağrısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi ihtiyacı duyulmamasına rağmen hastaneden randevu alan vatandaşların daha duyarlı olması konusunda çağrı yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak uzmana görünen, herhangi bir hastalık tanısı konmayan, tedaviye ihtiyaç duymayan çok hastamız var. İyi olduğumuzu doktordan duymak güzel olmasına güzel ama tedavisi gecikirse üzüleceğimiz hastaları düşünelim”

MHRS NEDİR?

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.

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