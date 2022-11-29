Fahrettin Koca'dan Korona virüs vakalarıyla ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koca tarafından yapılan açıklamada ülkedeki Korona virüs vakalarının durumu hakkında bilgi verildi.

Koca; "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

ÇİN'DE YAŞANANLAR SONRASI SORU İŞARETLERİ OLUŞMUŞTU

Sabah saatlerinde Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

"Çin'de Kovid-19 nedeniyle tekrar kapanmalar olduğunun" hatırlatıldığı Koca, "Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde... Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"AŞIMIZ ETKİLİ VE GÜVENİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca yerli aşı olma özelliğini taşıyan Turkovac aşısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, , "Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi." dedi.

Koca, "Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler." açıklamasını yaptı.

YERLİ KİT İLE 4 TEST BİRDEN YAPILACAK

Öte yandan Bakan Koca, "TEK KİT 4 TEST. Solunum yolu enfeksiyonları arttı. Koronavirüs ile bu enfeksiyonlar karıştırılabiliyor. Taramalarda artık tek kit ile Influenza A, Influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Yerli üretim kit muhtemelen 1 ay içinde kullanıma girecek. TÜSEB'i görevlendirdik." paylaşımında bulundu.