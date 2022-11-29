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Bakan Koca sahte doktorun maaş alıp almadığını açıkladı

Tekirdağ'daki "sahte doktor" olayına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini hatırlatarak, birkaç gün içinde olayın netleşeceğini kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge beyanında bulunmuşluğu yok." dedi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:22
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Tekirdağ'da 1 yıl devlet hastanesinde çalışmıştı. Sahte doktor maaş aldı mı? Bakan koca açıkladı

Bakan Koca sahte doktorun maaş alıp almadığını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahretti Koca, Terkirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini hekim olarak tanıtanve sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz hakkında açıklamalarda bulundu. Olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini hatırlatarak, birkaç gün içinde olayın netleşeceğini, buna göre alınacak tedbirlerin belirleneceğini kaydetti.

Koca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Tekirdağ'da sahte doktorun hastanede göreve başladığı" iddiasının sorulduğu Koca, "Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız" cevabını verdi.

"BU DURUM MÜSTAKİL BİR ÖRNEKTİR"

"Bundan sonrasında başka bir örnek olup olmadığına dair diplomalar sorgulanacak mı?" sorusu üzerine Koca, "Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge beyanında bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır" dedi.

Türkiye'de sadece hekimler için değil, tüm diplomaların nasıl kontrol edileceğinin belli olduğunu ifade eden Koca, ayrıca Sağlık Bakanlığı veri tabanında da kayıt tutuklarını kaydetti. Bakanlığın, güçlü bir bilişim altyapısının olduğunun altını çizen Bakan Koca, "Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler, il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz" diye konuştu.

ÇİN'DEKİ KORONA VAKALARI

"Çin'de korona nedeniyle tekrar kapanmalar olduğunun" hatırlatıldığı Koca, "Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde... Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"DİĞER SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARTTI"

TURKOVAC aşısının bilimsel çalışmalarının dünya bilim literatürüne girdiğini, birçok çalışmanın saygın uluslararası dergilerde yayımlandığını anımsatan Koca, güvenli ve etkili olan bu aşıyı vatandaşların tereddüt etmeden olabileceğini söyledi.

"TARAMALARIMIZDA ARTIK ÜÇLÜ SOLUNUM YOLU PANELİ BAKACAĞIZ"

Öte yandan, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının arttığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Korona virüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. İnfluenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile Influenza A, Influenza B, Kovid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, Kovid mi, RSV mi, Influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak. O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek."

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A.Aydın
29.11.2022 16:25
Devleti bilmez, işini bilmez ama lafa gelince araba yüküyle.Bay bakan her önüne gelen hastahanelerde Doktorculuk oynayabilir mi?  
 
Cengiz
29.11.2022 16:17
İhale peşinde koşan ve kadroya adam yerleştirme derdindeki herifler keşke biraz da memleketle ilgilenseler...  
 
Engin
29.11.2022 16:15
20 yaşında meslek liseli arkadaş Çapa tıpı kazandım,okuyorum, mezun oldum, işe başladım diyor aile dahil herkes inanıyor, hastanede ameliyata giriyor. Vay arkadaş memlekete bak çiftlik gibi.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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