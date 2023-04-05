Bakan Nebati'den et alamayan vatandaşla dalga geçer gibi açıklama: Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, bunu değiştirmemiz lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Haber Global'de Başak Şengül’e açıklamalarda bulundu.

Gıda enflasyonunun dünyanın tamamında genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini söyleyen Bakan Nebeti, “Tahıl koridoruna rağmen fiyatların hızla yükseliyor olması kuraklığın artması ve AB ile İngiltere'de sınırlama getirildi, İspanya, Portekiz ve Afrika'da üretilen miktarlarda azalma oldu sebzede. Domates üretimi Türkiye'de çok yükseldi. Bununla ilgili bakanlıklarımızla birtakım çalışmalar yaptık. Dünyanın tamamı, gıda ile ilgili enflasyonist bir baskı altında.” diye konuştu.

Bakan Nebati artan et fiyatları konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Bu işlerin belirli bir plan çerçevesinde yapılması ve kamunun elini taşın altına koyma konusunda çekinmemesi gerekir. Bizim burada yapmamız gereken, aracıların fiyatları artırıp artırmaması çok önemli.

Elbette kasıtlı fiyat artıranlar da vardır. Kasıtlı işler yapılıyor olması ahlaki olarak anormal ama bunlarla bizim incelemelerimiz var, ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Fahiş gelir elde ediliyorsa, ithalat yoluyla da insanlarımız ucuz ete ulaşmalı."