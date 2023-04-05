5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bakan Nebati'den et alamayan vatandaşla dalga geçer gibi açıklama: Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, bunu değiştirmem

Bakan Nebati'den et alamayan vatandaşla dalga geçer gibi açıklama: Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, bunu değiştirmemiz lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan et fiyatları konusunda, "Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" dedi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:26
Takip Et

Bakan Nebati: Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor

Bakan Nebati'den et alamayan vatandaşla dalga geçer gibi açıklama: Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, bunu değiştirmemiz lazım
+
Aa
-

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Haber Global'de Başak Şengül’e açıklamalarda bulundu.

Gıda enflasyonunun dünyanın tamamında genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini söyleyen Bakan Nebeti, “Tahıl koridoruna rağmen fiyatların hızla yükseliyor olması kuraklığın artması ve AB ile İngiltere'de sınırlama getirildi, İspanya, Portekiz ve Afrika'da üretilen miktarlarda azalma oldu sebzede. Domates üretimi Türkiye'de çok yükseldi. Bununla ilgili bakanlıklarımızla birtakım çalışmalar yaptık. Dünyanın tamamı, gıda ile ilgili enflasyonist bir baskı altında.” diye konuştu.

Bakan Nebati artan et fiyatları konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Bu işlerin belirli bir plan çerçevesinde yapılması ve kamunun elini taşın altına koyma konusunda çekinmemesi gerekir. Bizim burada yapmamız gereken, aracıların fiyatları artırıp artırmaması çok önemli.

Elbette kasıtlı fiyat artıranlar da vardır. Kasıtlı işler yapılıyor olması ahlaki olarak anormal ama bunlarla bizim incelemelerimiz var, ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Fahiş gelir elde ediliyorsa, ithalat yoluyla da insanlarımız ucuz ete ulaşmalı."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
2
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
3
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
5
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü
6
﻿Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü
﻿Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿ Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
﻿ Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
﻿ Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı
﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı
﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı
﻿Akciğer enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.