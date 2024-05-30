Bakan Özhaseki evine devletin uçağıyla gitti. Topluca otobüs yolculuğu gösteriş çıktı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Bakan Özhaseki evine devletin uçağıyla gitti. Topluca otobüs yolculuğu gösteriş çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün havadan çekim için kullanılan haritalama uçağı ile Kayseri’de bulunan evine gittiği ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun özel uçakla Almanya gezisine gitmesine ilişkin tepkiler sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait haritalama uçağını özel işleri için kullandığı ileri sürüldü.

23525d4d-1c47-4208-ab59-c88127950afe-w.jpeg"BAKAN KAYSERİ'YE KADASTRO'NUN UÇAĞIYLA GİDİYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konu hakkında yaptığı açıklamada, ''Tasarruf tedbirleri, demişlerdi. '250 araçlık konvoylar olmayacak' demişlerdi. Neyi gördük, Ulaştırma Bakanının ihale verdiği firmanın uçağıyla Almanya’ya gittiğini.” ifadelerini kullanırken bir skandala da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin imza attığını kaydetti.

Başarır, Özhaseki için “Bakan, devletin uçağıyla seyahat ediyor. Aslında bu uçağı Tapu ve Kadastro havadan çekim için kullanması lazım ama Bakan Ankara’dan evine, Kayseri’ye gidiyor. Bu uçağı özel işleri için kullanıyor." ifadelerini kullandı.

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Bakan Özhaseki’nin 10 Mayıs ve 29 Mayıs günlerinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait uçağı Ankara’dan Kayseri’ye evine gitmek için kullandığını, daha önceleri ise Hatay, Muğla ve Elazığ’a da aynı uçakla gittiğini belirlediklerini ifade eden Başarır, "Çıkıp, bunun hesabını topluma verin. Bayram yaklaşıyor, insanlar bin 200 liraya bilet alıp memleketlerine gidemiyor. Siz bunu ne hakla yapıyorsunuz?" ifadelerini kaydetti.

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URALOĞLU ÖZEL JETLE ALMANYA’YA UÇMUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Mayıs günü Almanya’nın Leipzig kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Ulaştırma Forumu’na özel jetle gitmiş ve bu durum kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Uçağın sahibinin ise Saray inşaatını yapan Rönesans Holding olduğu ortaya çıkarken kamuda tasarruf tedbirlerinden sıklıkla bahsedilen bu dönemde Uraloğlu’nun, holdingin TC-REC kuyruk tescilli uçağıyla seyahat etmesi, eleştiri oklarının kendisine yönelmesine yol açtı.

Gazeteci Fatih Altaylı, konu hakkında Uraloğlu’nu, “Beyefendi kısa bir süre önce yanına topladığı bir grup yancı gazeteciyle Almanya'ya bir kongreye gitti. Tasarruf tedbirleri kararına rağmen uçakla gitti. Bu özel jetin de bedavaya gitmediğini biliyoruz ama Uraloğlu, özel jetin ücretlerini Rönesans Holding’in ödediğini söylemiş. Bunlar sözleşmede ve bu tip imkanların bedelsiz olacağı yönünde madde bulunduğunu söylemiş. Bu şu demek: S*çtım, sıvıyorum. S*çtım tüy dikiyorum, bu o demek.” ifadeleriyle eleştirdi.

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