Bakan Şimşek ilk röportajını "Bu operasyonu kim için çektiniz" diyen yandaş gazeteye verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk söyleşisini seçim öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep - enflasyon sonuç’ teorisini benimseyen ve eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı hedefe koyup koltuğundan eden yandaş Yeni Şafak Gazetesi'ne verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye’ye karşı esen rüzgârların 2024’ün ikinci yarısından itibaren destekleyici bir nitelik kazanacağını söyledi. Şimşek, enflasyonun, "önümüzdeki birkaç ay" yükseleceğini kaydetti.

Yeni Şafak, manşetten Naci Ağbal’ı hedefe oturtmuş ve bu manşetle çıkmıştı. 20 Mart 2021’de 7 Kasım 2020’de atanmış Naci Ağbal, selefleri gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevden alınmıştı. Ağbal’ın yerine uzun yıllar Halkbank’ta çalışmış eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Böylelikle Merkez Bankası başkanı 20 ayda dördüncü kez değişmişti.

Şimşek, yandaş Yeni Şafak Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun "önümüzdeki birkaç ay" yükselmeye devam edeceğini kabul eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bizim bütçe dengelerini iyileştirmek, depremin yaralarını sarmak için yaptığımız bazı vergi düzenlemeleri var. Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme bu. Yine bu sene vatandaşlarımızın, toplumun değişik kesimlerinin geçmiş enflasyona karşı kayıplarını telafi için ciddi ücret artışları oldu. Biz inanıyoruz ki uygulayacağımız programla öngörülebilirlik artacak. Türkiye’ye kaynak girişi artacak ve önümüzdeki dönemde belirsizlik azaldıkça, cari açık daraldıkça inanıyorum ki kurda göreceli bir istikrara doğru gideceğiz. Bu da enflasyonu ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek."