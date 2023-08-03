Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Editör: Abdullah Keleş
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 47,83, aylık yüzde 9,49 oldu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonu yıllık yüzde 122,88 aylık yüzde 13,18 açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından TÜİK'in açıkladığı enflasyona dair açıklama paylaştı.
Şimşek, enflasyonun piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleştiğini söyledi.
Şimşek "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.
Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.
Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" ifadelerini kullandı.