Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaşımda bulundu.

Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Editör: Abdullah Keleş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 47,83, aylık yüzde 9,49 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonu yıllık yüzde 122,88 aylık yüzde 13,18 açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından TÜİK'in açıkladığı enflasyona dair açıklama paylaştı.

Şimşek, enflasyonun piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleştiğini söyledi.

Şimşek "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" ifadelerini kullandı.

rr.jpg

İlgili Haberler
Enflasyon onlara yaradı milyoner oldular
TÜİK temmuz enflasyonunu açıkladı
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor Sağlık
Akciğeri temizliyor, cinsel gücü artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler Sağlık
Farenjite ve gribe çare doğal çözümler
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı Magazin
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile hobilerini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı Güncel
Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'den hakem ataması açıklaması