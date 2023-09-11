Bakan Şimşek’ten dolar itirafı: Uzun süre kur tutulmuştu biz serbest bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV Özel yayınında Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orta Vadeli Plan'da (OVP) birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız.” dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Küresel ekonomiye baktığımız zaman; büyümenin düşük seyrettiği dönemdeyiz. Ortalama büyüme yüzde 3 civarında olacak. Bu tabii düşük sayılır. Bunun birçok sebebi var ama kısa vadeli baktığınız zaman pandemi sonrası enflasyon yükselişe geçti. Şu anda küresel finansal koşulların oldukça sıkışık olduğu bir dönemdeyiz.

"BİRİNCİ ÖNCELİK ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

OVP’nin üç temel bileşeni var. Bunlardan bir tanesi ülkemizin karşı karşıya olduğu, en önemli makroekonomik sorunlardan biriyle mücadele konusu. Enflasyonu tekrar makul düzeye, tek haneye getirecek bir program.

Dezenflasyon programı orta vadeli programımızın en önemli hedefi. Birincil önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Enflasyonu tekrar, üç yılın sonunda hedefimiz tek haneye düşürebilmek. Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız.

"UZUN SÜRE KUR TUTULMUŞTU, BİZ SERBEST BIRAKTIK"

Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Biz mümkün olduğunca o an itibarıyla en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Genel anlamda programın hedefleri makro göstergeleri gerçekçi bulunuyor. Burada enflasyonla ilgili tahmin değişiklikleri bizim resmi daha iyi anlamamızla ortaya çıkan bir değişikliktir. İkinicisi bundan iki ay önce küresel petrol fiyatları 70-80 dolar arasındaydı bugün 90'ın üzerine çıkmış durumda. Bu cari açığı ve enflasyonu etkileyen unsur. Uzun süre kur tutulmuştu, biz kuru serbest bıraktık. Çünkü bir taraftan rasyonel politikalar diyeceksin sonra kur müdahalesi bu doğru değil. Kur etkisi var. Geçişkenlik zamanla azalacak.

Programın ikinci bileşeni mali disiplin. Geçmişte, AK Parti hükümetlerinin en güçlü tarafı maliye politikasının bir çıpa görevi yapmış olması. Bütçe açıklarını düşük tutuyoruz, bunun sayesinde milletimize eser ve yatırım odaklı bütçeler sunduk.

Önümüzdeki 3 seneye baktığımız zaman, gerek depremin gerekse geçmişte aldığımız bir takım kararların etkisiyle; EYT gibi, bütçede bir miktar bozulma var. Hedefimiz, bütçe açığını deprem hariç yüzde 3’e çekmek.

Üçüncü önemli bileşen; yapısal reformlar. Şunu net şekilde söyleyebilirim; Türkiye rekabet gücünü artıracaksa, verimlilik üzerinden büyüyecekse; bir taraftan üretken alanlara yatırım yaparken, bir taraftan da mevcut kaynakların verimli kullanımına yönelik çok ciddi yapısal dönüşüm çabası olacak. Bunu da geçmişte olduğu gibi sadece bir metin olarak sunmadık, takvimlendirdik. Hangi reformu, hangi çeyreklerde yapacağımızı ortaya koyduk.

Zayıf kur-enflasyon dönemi geride kaldı. 2024 Haziran ayından itibaren iç talep dengelenecek. Yıl sonuna kadar vergi tahsilatında aşama kaydedilecek.

"GÜÇLÜ BİR EKİP KURDUK"

Üç yıllık program var. 3 aylık bir geçmiş var. Tahminler sürekli değişebiliyor. Burada biz önce resmi anlamaya çalıştık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Bakanlar Kurulu kuruldu. Hazine ve Maliye görevi bana tevdi edildi. Biz de güçlü bir ekip kurduk. Oturup durum değerlendirmesi yaptık.

"KREDİ BÜYÜMESİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartal zenginlik olmaz.

KUR KORUMALI MEVDUAT

Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda çok fazla konuşmayı tercih etmiyorum. Çünkü finansal istikrarı etkileyebilecek potansiyele sahip bir büyüklükte.

(KKM'den çıkış) Bir stratejimiz var ama şu anda çok spekülatif konulara girmek istemiyorum. Burada da kademeli gideceğiz.

KUR HEDEFİMİZ YOK

Kur rejimini hükümet belirler, uygulama Merkez Bankası'nda. Geçiş dönemindeyiz. Bu dönemde KKM'den TL'ye dönüşüm için talepleri karşılıyoruz. Merkez Bankası KKM'den dönüşte talepleri karşılıyor, bir seviyeyi korumak için bir müdahale yok kura.