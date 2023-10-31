Bakan Şimşek’ten yeni program sinyali

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında azalma devam ediyor. Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmeler ve KKM ile ilgili açıklamalar yaptı.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDA DÜŞÜŞ

KKM hesaplarında düşüş olduğunu vurgulayan Şimşek "Kur Korumalı Mevduat Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEK İÇİN UYGULADIĞIMIZ 'ORTA VADELİ PROGRAM' SONUÇ ALACAK”

Enflasyonla ilgili açıklamalar da yapan Şimşek "Enflasyonu tek haneye düşürmek için uyguladığımız 'Orta Vadeli Program' sonuç alacak. Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI İÇİN HİÇBİR ENGEL KALMADI “

Bakan Şimşek 'gri liste hakkında' ise "Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM’nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı." açıklamasını yaptı.