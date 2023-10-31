Bakan Şimşek’ten yeni program sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile yeni bir açıklama yaptı. KKM'nin azaldığına dikkat çeken Bakan Şimşek, "20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Enflasyonla ilgili mesaj da veren Şimşek "Dezenflasyon programını uygulamalıyız" dedi.

Bakan Şimşek’ten yeni program sinyali

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında azalma devam ediyor. Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmeler ve KKM ile ilgili açıklamalar yaptı.

211026999-mehmet-simsek-aa-543.jpg

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDA DÜŞÜŞ

KKM hesaplarında düşüş olduğunu vurgulayan Şimşek "Kur Korumalı Mevduat Mayıs sonu itibarıyla 125 milyar dolardı. 20 Ekim itibarıyla 110.2 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEK İÇİN UYGULADIĞIMIZ 'ORTA VADELİ PROGRAM' SONUÇ ALACAK”

Enflasyonla ilgili açıklamalar da yapan Şimşek "Enflasyonu tek haneye düşürmek için uyguladığımız 'Orta Vadeli Program' sonuç alacak. Toplumun refahını artırmak istiyorsak dezenflasyon programını uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

211026843-mehmet-simsek-aa-544.jpg

ÜLKEMİZİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI İÇİN HİÇBİR ENGEL KALMADI

Bakan Şimşek 'gri liste hakkında' ise "Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM’nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı." açıklamasını yaptı.

kapak-211057.jpg

İlgili Haberler
Bakan Şimşek'ten eyvah dedirten açıklama. Vah vatandaş vah
BAE'den Türkiye'ye kötü haber. Mehmet Şimşek sıcak para ziyareti yapmıştı
Mehmet Şimşek için bomba kulis! Piyasaları sarsan Erdoğan talimatı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ihracatçılara yeni destek paketi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ihracatçılara yeni destek paketi
Bu iki yılın hesabını kim verecek. 'Nas' denilere dolar ve euro yükseltildi Türk halkı fakirleştirildi
Doları Euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın faiz kararını şimdiden duyurdu
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’ Gündem
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’
İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Gündem
İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi Dünya
Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi
İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'lık oldu Spor
İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'lık oldu
Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım Yaşam
Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım
Ağrı’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu Gündem
Ağrı’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu