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Pancar çiftçisine 452 milyon liralık söküm avansı. Çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:53
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Bakan Vahit Kirişçi açıkladı. Pancar çiftçisinin 452 milyon liralık söküm avansı hesaplara yatıyor

Pancar çiftçisine 452 milyon liralık söküm avansı. Çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı açıklandı
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Pancar çiftçisine söküm avansı olan 452 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kirişci, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

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