Pancar çiftçisine 452 milyon liralık söküm avansı. Çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı açıklandı

Pancar çiftçisine söküm avansı olan 452 milyon liranın bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Kirişci, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.