Çiftçiye pancar ekin dediler şeker fabrikasını kapatıp TOKİ'ye verdiler

Gazete Duvar'ın haberine göre, 1989 yılında açılan Çarşamba Şeker Fabrikası, üretimine 2010 yılında ara vermişti. 2020 yılında fabrikanın bağlı olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), fabrikanın dokuz yıl aradan sonra yapılacak yenileme çalışmaları ile 2021 yılında üretime başlayacağını duyurmuştu. Bölgedeki çiftçilere bu nedenle tekrar şeker pancarı ekmeleri tavsiye edilmişti.

Fabrikadaki yenileme çalışmalarının daha sonra filyasyon ve pandemi nedeniyle geciktiği açıklanmıştı. Fakat Şeker-İş Sendikası ve CHP milletvekili Neslihan Hancıoğlu bir açıklama yaparak fabrika arazisinin TOKİ’ye devredildiğini ve fabrikanın tamamen kapatıldığını duyurdu. Fabrikadaki makinelerin ise sökülmeye başlandığı öğrenildi.

Samsun'da 11 yıldır üretime geçmesi beklenen ve iki yıl önce de yeniden hizmete gireceği açıklanan Çarşamba Şeker Fabrikası lojmanlarına ait arazinin TOKİ'ye bedelsiz olarak verilmesine CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Şeker-İş Sendikası Başkanı Sinan Türe tepki gösterdi.

Çarşamba Şeker Fabrikası'nın iki yıldır yeniden üretime geçeceğine dair sözler verildiğini söyleyen milletvekili Hancıoğlu, fabrikaya ait 850 dönümlük arazinin Organize Sanayi Bölgesine devredildiğini, ardından 64 bin 500 metrekarelik 90 lojman yerinin de TOKİ'ye verildiğini söyledi.

'HESABINI VERECEKSİNİZ'

Şeker pancarı üreticilerinin dört gözle fabrikanın üretime geçmesini beklediğini kaydeden Neslihan Hancıoğlu, "Bu iktidar, 2011 yılından bu yana seçim bölgem Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Şeker Fabrikası’nı çürümeye terk etmiştir. Pancar üreticimiz, çalışanlar ve Çarşamba halkı 11 yıldır ‘fabrika yeniden çalışacak’ yalanıyla aldatılmıştır. Ve bugün öğreniyoruz ki fabrikanın 15 bloktan oluşan toplam 90 lojmanı, 64 bin 500 metrekarelik arazisiyle birlikte TOKİ’ye devredilmiş" dedi.

Hancıoğlu "Yeniden açılacak denilen fabrikanın lojmanlarına çöktünüz! Fabrikanın üretimde kullanılacak makine ve ekipmanlarını el altından başka fabrikalara göndermeye başladınız! İşçileri, terfi ve tayin sınavlarında kapsam dışı bıraktınız! Kadrosu Çarşamba’ya çıkan mühendisleri başka fabrikalara gönderiyorsunuz. Kısacası, Çarşamba Şeker Fabrikası’nı yok ediyor, varlıklarını yağmalıyorsunuz. Bunun hesabını vereceksiniz" diye konuştu.

'20 MİLYON LİRA HEBA OLDU'

Şeker-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Sinan Türe de iki yıldır fabrikanın açılacağı ile ilgili yalanlarla kandırıldıklarını belirterek, fabrikada bulunan makinelerin sökülerek başka yerlere götürülmeye başlandığına dikkati çekti.

Fabrikanın üretime geçeceğine dair verilen sözlerin ardından 20 milyon lira para harcanarak tesisin revizyondan geçirildiğini söyleyen Türe, harcanan bu paranın da heba olduğunu belirtti.

'İKİ YILDIR KANDIRILIYORUZ'

Şeker-İş Sendikası Başkanı Türe, Çarşamba Şeker Fabrikası ile ilgili açıklamasında şunları dile getirdi:

"Fabrika açılacak dediler, üreticiden şeker pancarı istediler. Üretici şeker pancarı ekti ama fabrika bir türlü üretime geçmedi. Şeker pancarları, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın üretime geçmemesi nedeniyle Kastamonu'ya gönderildi. Biz fabrikanın yeniden hizmete gireceğini beklerken, lojman arazisi yeri TOKİ'ye verildi. Fabrika içindeki makinelerde tırlarla taşınarak başka yerlere götürülüyor. İki yıldır fabrika açılacak yalanı ile kandırılıyoruz."