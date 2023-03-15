Bakanı Bilgin'den taşeron işçilerle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği (EYTDER) Genel Başkanı Nalan Esmeray ve beraberindeki heyeti, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda kabul etti.

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) Türkiye'nin 20 yıllık sorunu olduğunu belirten Bilgin, bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.

Sorunun çözümüne EYT platformlarının da katkılar sunduğunu ifade eden Bilgin, "Meselenin çözülmüş olması çok önemli. Hukuk kuralları geriye doğru işletilmez. Bu mağduriyet fikri de oradan doğmuştu. Hukuka uygun bir düzenlemeyle biz görevimizi yaptık." dedi.

"ÖNÜMÜZDE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN ÇOK SAYIDA DOSYA VAR"

Bakan Bilgin, çalışma hayatının bütün sorunlarını çözme kararlılığında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"EYT gibi bir sorun çözüldü. Şimdi de Meclis'te geçici işçiler sorunu var. Bu sorunu da tarihsel olarak ciddi bir adım atarak çözüyoruz. Biz bunları seçim için yapmıyoruz. 'Bu konu seçime yetişir mi?' diye soranlar var. Seçime yetişmesi gerekmiyor zaten seçimi biz alırız. Bazı sorunlar seçimden sonra çözülecek. Çünkü önümüzde çözülmesi gereken çok sayıda dosya var. Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz. Çözmediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, çalışma hayatında işçi, işveren, devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım hakim olursa sorunlar çözülür. Bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emeklilerini, emekçilerini korumak Anayasal görevidir."

EYTDER Genel Başkanı Esmeray da EYT düzenlemesinin yasalaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düzenlemenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.