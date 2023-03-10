10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • EYT'liler dikkat. Başvurudaki detay maaşı etkiliyor

EYT'liler dikkat. Başvurudaki detay maaşı etkiliyor

EYT için yapılan başvuru tarihinin maaşın alınma zamanını da etkilediği öğrenildi. Kamu işçileri için bu tarih 14 Mart, memurlar için ise 15 Mart'a kadar.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:10
Takip Et

EYT'de başvuru tarihi maaşın alınma zamanını etkiliyor

EYT'liler dikkat. Başvurudaki detay maaşı etkiliyor
+
Aa
-

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'den faydalanarak emekli olmak isteyenler başvurularına devam ediyor. 

E-devlet ve SGK müdürlüklerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuruda süre şartı bulunmuyor. 

Emekliliğe başvuru tarihi maaşın alınma zamanını da etkiliyor. 

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN 31 MART'A KADAR

İşçilerin, özel sektörde çalışanların ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında maaş almaları için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Kamu işçileri için bu tarih 14 Mart, memurlar için ise 15 Mart'a kadar.

Başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren maaşlar ödeniyor. Nisan ayında ilk maaşlar hesaplara yatırılacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
6
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
7
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.