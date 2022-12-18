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Bakan Yardımcısı EYT için tarih verdi: Artık konuşmayı bırakmış olacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, "Bir ay sonra artık EYT sorununu konuşmayı bırakmış olacağız" dedi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 00:18
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Bakan Yardımcısı EYT için tarih verdi: Artık konuşmayı bırakmış olacağız

Bakan Yardımcısı EYT için tarih verdi: Artık konuşmayı bırakmış olacağız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Ankara Kızılcahamam'daki bir otelde, Hizmet-İş Sendikası 14. Genel Kuruluna katıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun gündemlerinde olduğunu belirten Soysal, bir taraftan devletin çıkarlarını diğer taraftan ise işçi ve işverenleri düşünerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

EYT düzenlemesi konusunda teknik çalışmaların devam ettiğini bildiren Soysal, şunları kaydetti:

"İşin teknik detaylarına vakıf olmadan yapılacak eleştiriler gerçekçi ve yapıcı olmayacaktır. Yaş şartı olmadığında emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Bu sayı daha artacaktır. Bu nedenle emeklilerimizin hem kamu bütçesine hem de işverene getireceği ilave yükü doğru hesaplamak ve buna göre aksiyon almak durumundayız. Bakanlık olarak hedefimiz, yıl bitmeden çalışmalarımızı tamamlamak, Meclis'e sunmak yönünde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde açıklamaları oldu. Öyle inanıyorum ki bir ay sonra biz artık EYT sorununu konuşmayı bırakmış olacağız."

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