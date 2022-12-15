EYT'de kıdem tazminatına kredili çözüm. Tüm bankalar katılacak

20 yıllık AKP iktidarında görmezden gelinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yasa çalışmasının meclise geleceği tarihi Aralık ayı olarak belirtirken, son günlerde Ocak ayına sarkabileceği ve EYT'de aynı zamanda yaş şartı olacağı iddiaları da sıcaklığını koruyor.

EYT'LİLER İÇİN KREDİ DESTEĞİ

EYT'de dikkat çeken bir diğer sorun ise işverenler açısından kıdem tazminatı sorunu. İşverenler destek için Çalışma Bakanlığına taleplerini kasım ayında iletmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik KGF paketi desteğini duyurmuştu.

Milyonlarca EYT'li çıkacak yasa ile erken emekli olmak için gün sayarken, işletmelere verilecek desteğin ayrıntıları netleşmeye başladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Bakan Nebati tarafından açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet oranı olması bekleniyor.

TÜM BANKALAR DAHİL OLACAK

Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı ve böylelikle işletmelere paketler kapsamında uygun finansman imkanları oluşturacağı ifade ediliyor.