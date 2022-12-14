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Son dakika haberi: Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sorunlar çözüldü

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili, "Sorunlar çözüldü, altyapı oluşturuyoruz." dedi. Bilgin asgari ücret konusunda ise "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:58
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Flaş... Flaş... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Sorunlar çözüldü

Son dakika haberi: Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sorunlar çözüldü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ve EYT çalışmasına ilişkin konuştu.

NTV'de yer alan habere göre, Ankara'da gerçekleşen bir konferansta konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili bugünkü toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapıp kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına 7 Aralık'ta başlamıştı. İkinci toplantı bugün gerçekleşecek. 

EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM
Konuşmasının ardından gazetecilerin "EYT ile ilgili teknik sorun nedir, yaş mıdıır" sorusunu yanıtlayan Bilgin şunları söyledi: 

"Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."

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Çivici Necmi
14.12.2022 12:40
EYT'li beyler, bu hükümetten beklediğiniz netice çıkmaz, oyalayıp oyalayıp seçime gidilecek. Hiçbir EYT'linin kendilerine oy vermeyeceğini adları gibi biliyorlar.  
 
Bağ-Kur
14.12.2022 12:04
20 yılda sindire sindire çözülecek mesele 2-3 ay 'a sıkışırsa ne kamu maliyesi kalır ne adalet o kadar sene yaş kriterini bekleyip emekli olanların hakkı ne olacak ?  
 
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