Son dakika haberi: Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sorunlar çözüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ve EYT çalışmasına ilişkin konuştu.



NTV'de yer alan habere göre, Ankara'da gerçekleşen bir konferansta konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi.



Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili bugünkü toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapıp kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına 7 Aralık'ta başlamıştı. İkinci toplantı bugün gerçekleşecek.

EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Konuşmasının ardından gazetecilerin "EYT ile ilgili teknik sorun nedir, yaş mıdıır" sorusunu yanıtlayan Bilgin şunları söyledi:



"Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."