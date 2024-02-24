Bakan Yerlikaya açıkladı. Bursa'da 3 organize suç örgütü çökertildi

Mehmet Akif Erdem
Bakan Yerlikaya açıkladı. Bursa'da 3 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa’da eş zamanlı düzenlenen Kafes-46 operasyonlarının detaylarını açıkladı. 47 şüphelinin yakalandığı operasyon sonucunda 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, uzun bir süredir devam eden Kafes operasyonlarının son ayağını sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada Bursa merkezli Kafes-46 operasyonlarının sonucunda 3 ayrı organize suç örgütünün daha çökertildiği belirtildi. Ayrıca Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandığı ifade edildi.

Yerlikaya açıklamasında “Organize Suç Örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullanarak operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

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