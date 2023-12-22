Bakan Yerlikaya duyurdu. '13 ilde 5 organize suç örgütü çökertildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç çetelerine yönelik İstanbul merkezli 13 ilde Kafes-23 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Yapılan operasyonlarda 5 yerel organize suç örgütü çökertildiğini ve 93 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME BAHANESİYLE TURİSTLERİ DOLANDIRIYORLAR

“Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” diyen Bakan Yerlikaya, bazı organize suç çetelerinin Beyoğlu,Taksim’deki turistlerle fotoğraf çektirme bahanesiyle tanıştığını ve lüks mekanlarda yüksek miktarda paralar harcatıp daha sonra da hesap ödemeye zorladıklarını, para vermekte direnen turistlerin ise çantaları ve telefonları aranarak zorla yağma yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

93 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Yerlikaya açıklamasının devamında şunları söyledi, “Yapılan operasyonlar kapsamında elebaşılığını eğlence mekanı sahiplerinin yaptığı 5 ayrı organize suç örgütünün, 93’ü yabancı uyruklu, 40’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 133 şahsı mağdur ettikleri tespit edildi. Yapılan tespitler kapsamında Nitelikli Yağma, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, Çalışmaya Karşı Koyma ve Suç Delillerini Gizleme eylemlerine karışanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli şahıs yakalandı.”

"HALKIMIZIN HUZURUNU BOZAN SUÇ ODAKLARIYLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

Yerlikaya, Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nu ve Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü tebrik etti. Yerlikaya sözlerinin sonunda, “Milletimizin duası sizinle. Halkımızın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.