Ali Yerlikaya’yı terletecek Hamas sorusu. İsrail medyası yazmıştı

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, 18 Aralık’ta gündem olan Hamas liderlerinin gizlice Türkiye’de görüştüğü iddiasına ilişkin TBMM’de bir soru önergesi verdi. Derici, soruyu Ali Yerlikaya’nın cevaplamasını istedi.

Derici, söz konusu iddiaların Türkiye’nin milli güvenliği için son derece önemli olduğunu belirtti. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soran Süreyya Öneş Derici, "Hamas mensuplarının gizlice Türkiye’de bir araya geldiği iddiasının aslına ilişkin tarafınızca herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Güvenlik kurumlarımızın bu iddiaya ilişkin bilgisi var mıdır?" sorularını da yöneltti.

Daha önce verdiği önergede, İsrail istihbaratının, Filistin dışındaki ülkelerde Hamas liderlerini hedef alacağını vurgulamasından da bahseden Derici, iddialar doğruysa bu toplantının ciddi bir güvenlik sorununa yol açabileceğini belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin Ali Yerlikaya’ya yönelttiği sorular şu şekilde:

Öneş Derici'nin, Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yönelttiği sorular şöyle:

“1. İlgili basın organlarında bahsi geçen iddialar doğru mudur?

2. Hamas mensuplarının gizlice Türkiye’de bir araya geldiği iddiasının aslına ilişkin tarafınızca herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Güvenlik kurumlarımızın bu iddiaya ilişkin bilgisi var mıdır?

3. Geçtiğimiz haftalarda, İsrail'in, Türkiye dahil olmak üzere Filistin dışında bulunan bütün Hamas yetkililerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrail’in istihbarat yetkililerinin bu yöndeki açıklamalarına istinaden; Türk istihbarat kaynakları, muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirmişti. Bu durum göz önüne alındığında, İsrail hükümetinin, bahsi geçen iddialar sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine yönelik olası bir aksiyonuna dair önlem alınmış mıdır? Hangi önlemler alınmıştır?

4. Hamas mensuplarının Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirdiği iddiası doğru ise, bahsi geçen görüşmede Türk yetkililer bulunmuş mudur?

5. Basında bahsi geçen iddialar doğru ise, İsrail ile savaşmakta olan Hamas yetkililerinin görüşmelerini Türkiye’de yapmasının getireceği tehlikeler iç ve dış politika açısından analiz edilmiş midir? Edilmiş ise, bu analiz sonucunda ne gibi bir çıkarım elde edilmiştir?”

İSRAİL MEDYASI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail medyası, Hamas liderlerinin Türkiye’de görüştüğüne yönelik iddialar yazılmıştı. Söz konusu haberde, Beyrut'ta yaşayan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile Katar'ın başkenti Doha'da yaşayan Hamas'ın eski lideri Halid Meşal'in yönettiği bir toplantı yapıldığı iddia etti. İsrail medyası bu toplantının Türkiye’de gerçekleşmiş olduğunu iletti.