Bakan Yerlikaya duyurdu. 81 ilde teyakkuza geçildi

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına bazı illerde can kayıplarına yol açarken, yetkililerden olumsuz hava koşullarıyla ilgili açıklamalar birbiri ardına geliyor.

Son olarak Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yarın beklenen olumsuz hava koşullarıyla ilgili bir paylaşım geldi. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"26 Kasım Pazar günü (Yarın), meteoroloji ve AFAD Başkanlığı ülkemizde yarın beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı. 44 ilimiz için Turuncu, 20 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.

81 ilimizde il AFAD merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları.

Özellikle Turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."