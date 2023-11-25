Bakan Yerlikaya duyurdu. 81 ilde teyakkuza geçildi

Pazar günü ülkemizi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarıyla ilgili olarak Bakan Yerlikaya'dan önemli bir uyarı geldi. Yerlikaya'nın uyarı mesajıyla birlikte 81 ilde teyakkuza geçildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya duyurdu. 81 ilde teyakkuza geçildi

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına bazı illerde can kayıplarına yol açarken, yetkililerden olumsuz hava koşullarıyla ilgili açıklamalar birbiri ardına geliyor.

Son olarak Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yarın beklenen olumsuz hava koşullarıyla ilgili bir paylaşım geldi. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"26 Kasım Pazar günü (Yarın), meteoroloji ve AFAD Başkanlığı ülkemizde yarın beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı. 44 ilimiz için Turuncu, 20 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.

81 ilimizde il AFAD merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları.

Özellikle Turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

ali-yerlikaya-001.jpg

İlgili Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı
Bakan Yerlikaya, Brüksel’de
Bakan Yerlikaya, Brüksel’de
Bakan Yerlikaya'dan kayıp denizcilerle ilgili yeni açıklama
Bakan Yerlikaya Karadeniz'de kaybolan geminin battığını açıkladı. Sağanak nedeniyle 2 vatandaşımızın da öldüğünü duyurdu
Öne Çıkanlar
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Son Haberler
Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor Gündem
Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor
Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı Spor
Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı
Elindeki 500 euroyu videoya alarak "Şu kağıt parçası 15 bin lira" Gündem
Elindeki 500 euroyu videoya alarak "Şu kağıt parçası 15 bin lira"
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Gündem
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı Yaşam
Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı
Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması. Kimsenin bilmediği detayı anlattı Spor
Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması. Kimsenin bilmediği detayı anlattı