Bakan Yerlikaya hakkında soruşturma izni verdi, soluğu Erdoğan'ın yanında alıp fotoğraf paylaştı

Aydın’da AKP’li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hakkında soruşturma izni vermesi sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, "Nazillimize olan sevgisini derinden hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında #TürkiyeYüzyılı hedefimize ulaşmak için azimle çalışacağız." notunu düştü.

YARGI YOLU GÖRÜNMÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Kürşat Engin Özcan ve Emlak İstimlak Müdür Vekili Ali Dürge'nin belediye arazileri üzerinde bulunan portakal, zeytin, ot gibi ürünleri ihale yapılmadan, rekabet şartları oluşturulmadan, tutanakla bazı kişilere verilmesi suçu işledikleri belirlendi.

Yerlikaya, AKP’li Başkan Özcan'a görevli personele mobbing uygulama suçlamasına ise soruşturma izni vermedi.

Yerlikaya imzasıyla taraflara tebliğ edilen yazıyla birlikte başkan, meclis üyeleri ve iki bürokratın yanı sıra MHP'li eski belediye başkanına da yargılama yolu görünmüştü.