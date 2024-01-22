Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan kıyıya vuran cesetler açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan kıyıya vuran cesetler açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8'i Antalya, 1'i Muğla olmak üzere kıyılara vuran 9 cansız bedenle ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde Akdeniz kıyılarında bulunan cesetler hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, 6 gün içinde 8'i Antalya ve 1'i Muğla olmak üzere Akdeniz kıyılarında toplamda 9 cansız beden bulunduğunu açıkladı.

Yerlikaya, Antalya'da kıyıda bulunan cansız bedenlerden birinin, kısa bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirildiğini kesin sonucun ise adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacağını söyledi.

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Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğunun tespit edildiğini söyleyen Yerlikaya, Geçtiğimiz aylarda Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiğini saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiğini ve müteakiben teknenin kaybolduğunun belirlendiğini de sözlerine ekledi.

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“CANSIZ BEDENLERİN AKINTI, RÜZGÂR VE DALGA SEBEBİYLE ANTALYA KIYI HATLARINA SÜRÜKLENEBİLECEĞİ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR”

Yerlikaya, Meteorolojik verilerin son bir hafta içinde hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini gösterdiğini söyledi. Yerlikaya, bu sebeple akıntı ve rüzgarların cansız bedenleri Antalya kıyılarına sürükleyebileceğini de tahmin ettiklerini belirtti.

Yerlikaya açıklamalarının devamında, Muğla’da kıyıya vuran 1 cansız bedenin 6 Ocak 2024 tarihinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden birine ait olabileceğini sözlerine ekledi.

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CANSIZ BEDENLERLE İLGİLİ KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yerlikaya, “Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Akdeniz kıyılarında son 6 gün içerisinde toplam 9 ceset bulundu. İlk bulunan ceset 17 Ocak tarihinde Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi sahilinde bulundu. Cansız bedeni gören vatandaşlar sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Tespit için gelen ekipler cesedin küçük bir çocuğa ait olduğunu tespit etti.

CESETLER ART ARDA ORTAYA ÇIKTI

Bulunan cesetle ilgili araştırmalar devam ederken birkaç gün sonra peş peşe benzer ihbarlar geldi. Manavgat ve Alanya sahilinde de 3 yetişkin kişiye ait cansız bedenlere ulaşıldı.

SAHİL KIYILARINDA 6 GÜNDE 9 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Bulunan 3 cesedin ardından Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde de 2 ceset bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükseldi.

Son olarak ise Muğla’nın sahil kıyısında bir cansız bedene daha ulaşıldı. Böylece Akdeniz kıyılarında bulunan ceset sayısı 9’a çıktı.

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