Bakan Yerlikaya’dan saldırı sonrası yeni açıklama

Editör: Serkan Talan

Ankara’da gerçekleşen bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yeni açıklama geldi. Bakan Yerlikaya saldırıda yaralanan 2 polis memurunun tedavilerinin devam ettiğini belirterek hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen HAİN TERÖR SALDIRI GİRİŞİMİNDE yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş’ın tedavileri devam etmektedir.

Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. TERÖRLE, ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİYLE, ZEHİR TACİRLERİYLE, ÇETELERLE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR”

NE OLMUŞTU?

Ankara’da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önüne gelen 2 terörist saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerden biri uzun namlulu silahla polislere ateş ettikten kısa bir süre sonra üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist ise uzun namlulu silahla polislere saldırdı. Çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru hafif yaralandı.