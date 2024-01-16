Bakasetas Trabzonspor'a veda ediyor. Yeni takımını duyurdular

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Bakasetas Trabzonspor'a veda ediyor. Yeni takımını duyurdular
Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bakasetas, Galatasaray maçı sonrası yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Fatih Terim'in başına geçtiği Yunan devi Panathinaikos, Süper Lig'den ikinci transferine hazırlanıyor.
Fenerbahçe’nin, Trabzonlu futbolcusu Samet Akaydın’ı renklerine katan yeşil-beyazlılar, şimdi de Trabzonspor’un Yunan milli oyuncusu Bakasetas ile dirsek temasını sıklaştırırken, Yunan basını Bakasetas’ın memleketine döneceğini ve Panathinaikos ile anlaştığını iddia etti.
Panathinaikos'ta Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından transfer haberleri de hızlanmaya başladı. Yunan basını, Panathinaikos'un Türkiye'den bu ismi de transfer etmeye hazırlandığını iddia etti. Yunanistan Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alacağına kesin gözüyle bakılan Karadeniz ekibinin 31 yaşındaki orta sahası, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in, ara transfer dönemindeki ilk hedeflerindeki isimlerden idi.
Yazılan haberlere göre, yeşil-beyazlıların Trabzonspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Bakasetas'a 2 milyon Euroluk maaş teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Panathinaikos'un , Anastasios Bakasetas'ı takımda en çok kazanan futbolcu yapmayı planladığı aktarıldı.
Trabzonspor'un Korint doğumlu, Yunanlı on numarası için, talep ettiği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Bordo-mavililerin 5 ay sonra sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu için, en az 1 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
Bakasetas, önümüzdeki pazar akşamı Papara park’ta oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasında, son kez bordo-mavili formayı giyebilir.

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