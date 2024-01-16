Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig’in 20. hafta karşılaşmaları sonrasında şampiyonluk ihtimalleri yeniden değerlendirildi.

İddaa’nın risk analizine göre, lider konumda bulunan Fenerbahçe en büyük aday olarak öne çıkıyor. Sarı-Lacivertli ekibe (1.75) oran tanımlandı.

Ligde Fenerbahçe’nin hemen arkasında yer alan ve sadece iki puan farkla izleyen Galatasaray için belirlenen oran ise (1.80) oldu.

Bu sezon ligde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardında kalan Beşiktaş ve Trabzonspor için ise oldukça yüksek bir oran olan (50.00) belirlenmiş durumda.

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