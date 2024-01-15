Ahmet Çakar'dan Antalyaspor Trabzonspor maçı iddiası. 'Antalyaspor hükmen mağlup edilmeli'

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Ahmet Çakar'dan Antalyaspor Trabzonspor maçı iddiası. 'Antalyaspor hükmen mağlup edilmeli'
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, 1-1 biten Antalyaspor Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig 20. hafta maçı 1-1 sona ermişti.

Antalyaspor'un beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, sevincini yaşarken kolundaki bandaja yazdığını göstermişti.

Jehezkel'in bileğinde "100 gün, 7.10 (Ekim)" yazısı, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de yaptığı saldırıyı ve üzerinden geçen 100 günü belirtiyordu.

Maçın ardından Antalyaspor Kulübü'nün kadro dışı bıraktığı futbolcu, ayrıca gözaltına alındı.

Ahmet Çakar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalyaspor'un İsrailli oyuncusunun yaptığı 'ağır ideolojik ve soykırımı destekleyen' propagandası nedeniyle disiplin talimatının 52. Maddesi uyarınca Antalyaspor hükmen mağlup edilmelidir."

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