Ahmet Çakar'dan Antalyaspor Trabzonspor maçı iddiası. 'Antalyaspor hükmen mağlup edilmeli'

Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig 20. hafta maçı 1-1 sona ermişti.

Antalyaspor'un beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, sevincini yaşarken kolundaki bandaja yazdığını göstermişti.

Jehezkel'in bileğinde "100 gün, 7.10 (Ekim)" yazısı, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de yaptığı saldırıyı ve üzerinden geçen 100 günü belirtiyordu.

Maçın ardından Antalyaspor Kulübü'nün kadro dışı bıraktığı futbolcu, ayrıca gözaltına alındı.

Ahmet Çakar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalyaspor'un İsrailli oyuncusunun yaptığı 'ağır ideolojik ve soykırımı destekleyen' propagandası nedeniyle disiplin talimatının 52. Maddesi uyarınca Antalyaspor hükmen mağlup edilmelidir."