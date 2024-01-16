Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos kupada tercihini yaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş 1. Lig'de lider durumunda bulunan Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İşte ilk 11'ler:
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Rebic, Cenk.
Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Metehan Baltacı, Bekir Yılmaz, Melih Kabasakal, Svit Seslar, Ahmed Kutucu, Mete Kaan Demir, Mustafa Pektemek.
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