Trabzonspor'a Nwakaeme'den: Kulübümü halledin ben gelirim

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'a Nwakaeme'den: Kulübümü halledin ben gelirim
Trabzonspor’un, eski göz ağrısı! Nwakaeme konusunu görüşmek için, Al Fayha Kulübü’nde muhatap bulamadığı iddia edildi. Arap kulübünde; kulüp başkanlığı gibi bir makamın olmaması, süreci yavaşlatıp uzattığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz sezon başı, Saudi Pro League Ligi takımlarından 73 yıllık bir kulüp olan Al Fahya’ya bonuslarla birlikte, yıllık 3 milyon Euro’ya imza atan Nijeryalı kanat oyuncusu Nwakaeme, Trabzonspor yönetim kurulundaki çok yakın dostu, aynı zamanda Muşspor’un da Kulüp Başkanı olan Nevzat Kaya’ya:’’Kulübümü halledin ben gelirim.’’dedi.

Nevzat Kaya, kendi cebinden ödeyeceği transfer ücretiyle, 1,5 yıllığına yöneticisi olduğu Trabzonspor kulübüne tekrar kazandırmak istediği 35 yaşındaki Nwakaeme, bordo-mavililerde forma giydiği 4 sezon boyunca, sahaya çıktığı 145 maçta, 40 asist ve 47 gole imza atmıştı.

Sırp teknik adam Vuk Rasovıc’in çalıştırdığı Al Fayha, (FFC) maçlarını King Salman Sport City Stadium’da oynarken; 19. haftanın tamamlandığı, 18 takımın yer aldığı kendi liginde, 19 puanla 14. sırada bulunuyor.

19 haftada 19 puan toplayan ve maç başına ortalama tam bir puan alan Al Fayha takımı, küme potasına tam girmemek için, 15 Şubat’ta deplasmanda oynayacağı Al Hazm maçı birazda ligdeki gidiş hattını belirleyecek.

Nijeryalının forma giydiği FFC Takımı, en son 15 gün önce kendi evinde lider El Hilal takımıyla oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. O haftadan sonra, Afrika Kupası nedeniyle söz konusu lige, 15 Şubat’a kadar ara verildi.

Al Fayha FC’nin ligdeki kötü gidişi, Karadeniz Kulübünün elini güçlendirirken, Arap kulübünde telefonlara her nedense kimsenin bakmadığı da iddia edildi!

Lagos doğumlu 1.85 boyundaki sol kanat oyuncusu Nnaduzor Nwakaeme’nin, kulübüyle olan sözleşmesinin 5,5 ay sonra bitecek olması da, bu transferi şimdilik sıcak tutuyor.

Bu arada Nwakaeme, Saudi Ligi’nde, AFC Şampiyonlar Ligi’nde ve King’s Cup’ta olmak üzere, bugüne kadar Al Fayha takımında 16 maç forma giyerken, 1 asist ve 5 golü kendi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Nwakaeme, Al Falya'da Alacaklarının önemli bir kısmını almamayı kabul ederek, büyük bir kısım alacaklarını bıraktı. Haliyle yıllık ücretinde önemli bir alacak bırakan Nijeryalı sol kanat için, bugün Arap kulübünden bir temsilciyle, bizzat yüz yüze görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. Görüşmenin olumlu geçeceği ve Nwakaeme'nin tekrar bordo- mavili taraftarlarla buluşmasına, an meselesi gibi bakılıyor.

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