Bakasetas'ın neden kadroda olmadığı belli oldu. Adı Beşiktaş ile Galatasaray'la anılıyordu

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Bakasetas'ın neden kadroda olmadığı belli oldu. Adı Beşiktaş ile Galatasaray'la anılıyordu
Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas'ın sürpriz bir şekilde Antalyaspor maçının kadrosuda olmaması kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Trabzonspor'un, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi ilk 11'ini görenler kısa süreli bir şok yaşadı.
Takımın yıldızı konumundaki Anastasios Bakasetas, kadroya alınmamıştı. Bu durum kafalarda soru işaretleri yarattı.
Bordo-Mavili ekiple sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan, kulübün mukavele yenileme tekliflerini kabul etmeyen Yunan futbolcunun adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.
Kadroya alınmaması Bakasetas'ın takımdan ayrılmaya hazırlandığı yönünde iddiaları artırdı.
Ancak teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesi duruma açıklık getirdi.
Avcı, "Dizi iki haftadır ağrıyordu. Geceyi çok kötü geçirdi. İnsanlar bir şey aramasın. Üç ay sonra sözleşmesi bitse de antrenman dahil, maç dahil her şeyini veriyor. Olmayan bir şeyin üstünden yorumlanmasın" dedi.
Ocak 2021'de Alanyaspor'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen Bakasetas bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 maça çıktı, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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