Galatasaray'a 2 önemli haber

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a 2 önemli haber
Galatasaray'da, Süper Lig’de Kayserispor ile yapacağı önemli karşılaşma öncesinde, Sarı Kırmızılı takımın moralini yükselten iki gelişme yaşandı.

Sivasspor ile oynanan son maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan’ın iyileşerek takıma dönüş yapmaları, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, her iki oyuncunun da takım çalışmalarına katılması ve formalarını yeniden giymeleri, Galatasaray’da Kayserispor maçı öncesi moralleri yükseltti.

Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan’ın takıma katılması Sarı Kırmızılıların savunma hattına güç katarken, taraftarların ve teknik ekibin yüzünü güldürdü.

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