Trabzonsporlu Bakasetas'ın neden imza atmadığı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonsporlu Bakasetas'ın neden imza atmadığı ortaya çıktı
Trabzonspor'un sözleşme uzatma tekliflerini geri çeviren, başka kulüplerle de anlaşmayan Anastasios Bakasetas sezon sonunu bekliyor.

Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas konusunda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Yunan futbolcu, Bordo-Mavili kulübün yaptığı sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirmişti.
Adı Beşiktaş ve Panathinaikos ile anılan Bakasetas'ın, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediği ortaya çıktı.
Sezonu Karadeniz ekibinde tamamladıktan sonra boşa çıkacak olan Bakasetas'ın böylece pazarlık yapacağı kulüplerden daha fazla ücret talep edebilecek. Ayrıca imza parası da isteyecek olan Bakasetas'ın, İngiltere ya da İtalya'da oynamayı planladığı gelen haberler arasında.
Yunanistan A Milli Takımı ve diğer yaş grupları olmak üzere milli formasını toplam 64 kez giyen Bakasetas, Trabzonspor’a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan gelmişti.
Bordo-Mavili ekipte 120 maça çıkan Anastasios Bakasetas, 23 asist yaptı, 33 gole imza attı.

İlgili Haberler
Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'da
Son Haberler
Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Gündem
Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
Beşiktaş Rize'de kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu Spor
Beşiktaş Rize'de kötü gidişatı bitirmek için sahaya çıkıyor. İlk 11'ler belli oldu
Doğanlar Mobilya İtalya ve TMSF’den şirket alacak Ekonomi
Doğanlar Mobilya İtalya ve TMSF’den şirket alacak
Bakın ne kadar faizle 500 milyon dolar borç alındı. Afrika'nın en fakir ülkeleri bu faizle borç almıyor Ekonomi
Bakın ne kadar faizle 500 milyon dolar borç alındı. Afrika'nın en fakir ülkeleri bu faizle borç almıyor
Düzce’de kaza yapan otomobil alev aldı Gündem
Düzce’de kaza yapan otomobil alev aldı
Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oluyor Gündem
Düzce'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve kar etkili oluyor