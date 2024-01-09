Trabzonsporlu Bakasetas'ın neden imza atmadığı ortaya çıktı

Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas konusunda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Yunan futbolcu, Bordo-Mavili kulübün yaptığı sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirmişti.

Adı Beşiktaş ve Panathinaikos ile anılan Bakasetas'ın, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediği ortaya çıktı.

Sezonu Karadeniz ekibinde tamamladıktan sonra boşa çıkacak olan Bakasetas'ın böylece pazarlık yapacağı kulüplerden daha fazla ücret talep edebilecek. Ayrıca imza parası da isteyecek olan Bakasetas'ın, İngiltere ya da İtalya'da oynamayı planladığı gelen haberler arasında.

Yunanistan A Milli Takımı ve diğer yaş grupları olmak üzere milli formasını toplam 64 kez giyen Bakasetas, Trabzonspor’a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan gelmişti.

Bordo-Mavili ekipte 120 maça çıkan Anastasios Bakasetas, 23 asist yaptı, 33 gole imza attı.