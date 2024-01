Morali bozuk Abdullah Avcı 9 eksikle 1 puana razı oldu. Turgay Beşyıldız yazdı

En son maç günü; bunlara Bakasetas’ın darbeye bağlı ağrılarının nüksetmesiyle kadrodan çıkartılması da eklenince, Abdullah Avcı kafasındaki 11’i hiç kuşkusuz sahaya süremedi.

Fraport TAV Antalyaspor’un eksiği ise biri sakat diğeri cezalı iki oyuncusuydu.

Maç öncesi biraz rahatsız ve gergin olan, moralinin de her nedense bozuk olduğunu fark ettiğim Avcı; daha maçın en başında, 2. dakikada Fountas’ın şık vuruşuyla 1-0 öne geçtiyse de, kulübedeki ruh halinden keyfinin yine yerine gelmediğini gördüm!

İlk 10 dakika biterken, kırmızı-beyazlılardan Jehezkel’in çaprazdan sert şutunun yan direkten geri gelmesi, konuk ekibin şanslı anıydı.

Kourbelis, Süleyman ve Teklic’i, bu arada kiralık gönderen Karadeniz ekibi, son beş maçlık namağlubiyetini güneyin bu güneşli havasında sürdürmek niyetindeydi.

Corendon Airlines Park’ta attığı golden sonra, ev sahibinin üzerine, üzerine gelmesini, kendi yarı alanında kontrollü bir şekilde savuşturmaya çalışan bordo-mavililer, oyunun üçte birlik ilk bölümü bitene kadar bu konuyu kazasız, belasız halletti!

*

Sahasındaki son iki maçı 0-0’lık skorlarla tamamlayan Akrepler! Bu olumsuz tılsımı yeni teknik adamları Sergen Yalçın ile bozmaya çalıştıysalar da, yine bozulmadı! İlk yarı biterken yakaladıkları pozisyonlardan birinde kaleye girmek üzere olan topu, Benkovic’in yetişerek son anda uzaklaştırması günün en aksiyonlu fragmanıydı!

Benkovic, son haftalardaki performansıyla oyuncu kimliğini de yakalamış durumdaydı.

Bu sezon, kornerden en fazla gol yiyen iki ekipten biri olan Antalyaspor ile en fazla kafa golü atan (11) Trabzonspor’un, bu 90 dakikasında; mekanın sahibi, ikinci kez direkten döndü. Kaptan Veysel’in kafasıyla beraberliği kaçırdığı şansız an, karşılaşmanın üçte ikilik bölümünün de bittiği andı.

Bu dakikalarda baskısını arttıran ev sahibi, bomboş pozisyonda İsrailli Jehezkel ile beraberlik golünü kafa vuruşuyla bulmasında, hata ortaklığını Baniya ile kale içi çizgisinin üzerinden çıkmayan Uğurcan paylaştı!

Antalyaspor, bordo-mavililerle kendi evinde oynadığı son iki maçı kazanmıştı, 3. kez yine kazanmak istiyordu. Çünkü; bordo-mavili ekibi bu kadar eksik bir daha yakalayamayacağını onlarda biliyordu.

Karadeniz ekibinde çok önemli isimlerin olmamasıyla, oynanan futbol arasında negatif bir bağ ararken, o formayı bugün giyenlerden bazılarının, olmayanların yokluğunu aratmaya hakları yoktu sanırım.

Trabzonspor, özellikle ikinci yarıda farklı bir görüntü çizdi ama baskılı oynadıkları zaman diliminde bile takımın for hattının gol atamayacağı aşikar ortadaydı. Trezeguet, Pepe ve Onuachu’nun gittiği Afrika Kupasını iptal ettirmek ya da kaldırmak mı lazım ne!

Ha, unutmadan… Daha henüz tam hazır hale gelmeden, Enis Destan için kulübe telefon açıp ‘Enis’i niye oynatmıyorsunuz?’ diye hesap soran bazı yakınları, daha aramazlar sanırım! Çünkü; Enis’in, destan olmasına daha zaman var!

Bu skor ve bu puan mı? Trabzonspor’un önemli eksiklerine rağmen, al da yan cebine koy!