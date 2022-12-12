12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Çıra suyu nedir, faydaları neler? Çıra suyu hangi hastalığa iyi geliyor?

Çıra suyu nedir, faydaları neler? Çıra suyu hangi hastalığa iyi geliyor?

Uzmanlar balgam şikayeti olanlara pek çok alternatif tedaviyi tavsiye ediyor. Bunlardan biri de çıra suyu. Çıra suyunu daha önce hiç duymamış olanlar pek çok hastalığa şifa olduğunu da bilmiyor. Çıra suyunun diyabet hastalığından romatizma ağrılarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Peki, Balgam söktürücü ürünler neler? Çıra suyu nedir, faydaları neler?

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:56
Takip Et

Balgam söktürücü ürünler neler? Çıra suyu nedir, faydaları neler?

Çıra suyu nedir, faydaları neler? Çıra suyu hangi hastalığa iyi geliyor?
+
Aa
-

Vatandaş pek çok rahatsızlığa alternatif olarak şifa kaynağı bitki ve besinleri tercih ediyor. Bu besinlerden biride balgam söktürücü özelliğiyle bilinen çıra suyu. Çıra suyu halk arasında az bilinse de diyabet hastalığından romatizmaya kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelecek özelliği mevcut. Peki, Balgam söktürücü ürünler neler? Çıra suyu nedir, faydaları neler?

Tüketilmesi doktorlar tarafından da önerilen çıra suyu, diyabet hastalığına, solunum yolu enfeksiyonuna ve hatta romatizmalara dahi iyi gelmektedir. Şifa deposu olarak da bilinen çıra suyu çam ağacından elde edilmektedir.

ÇIRA SUYUNUN FAYDALARI NELER?

DİYABET HASTALIĞINA İYİ GELİR

Çıra suyu insülin direnci oluşturmakta ve insülin seviyesini dengede tutmaktadır. Bu durumda da diyabet hastaları için son derecede önemlidir. Diyabet hastalığının belirtilerini minimum seviyeye indirir ve oldukça etkilidir.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNA İYİ GELİR

Solunum yollarını bitkisel yollardan tedavi etme noktasında çıra suyu önemli bir yer tutmaktadır. Çıra suyunu düzenli olarak tüketerek solunum yolunda yer alan etkileri ortadan kaldırır. Çıra suyu özellikle nefes darlığına oldukça iyi gelmektedir. Bundan dolayı çıra suyu belirli aralıklarla bu rahatsızlığı yaşayan kişiler tarafından tüketilmelidir.

ROMATİZMA AĞRILARINA İYİ GELİR

Romatizma ağrıları kimi zaman doyumsuz olan ağrılardır. Özellikle belirli zaman diliminde ortaya çıkan romatizma ağrıları kişinin yaşam kalitesini de düşürmektedir. Bu noktada çıra suyu tüketimi son derecede önemlidir. Çıra suyu tüketerek romatizmal hastalıklarınızı doğal yollardan iyileştirebilirsiniz. Romatizma ağrılarına doğrudan etki eden çıra suyu vücudun ağrı hissiyatını azaltır. Özellikle romatizmadan kaynaklı olan ağrılar kısa süre içerisinde ortadan kalkar.

BALGAM SÖKTÜRÜRÜR

Çıra suyunun doğal bir balgam söktürücü olduğunu biliyor muydunuz? Balgam çıkarma şikayetiniz varsa gönül rahatlığı ile çıra suyu tüketebilirsiniz. Çıra suyu kısa süre içerisinde inatçı balgamı söker ve daha da rahat hissetmenizi sağlar. Bu noktada çıra suyu tüketmek son derecede önem teşkil eder.

Bu sebeple çıra suyunun bu rahatsızlığı yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi tavsiye edilmektedir

ÇAM ÇIRASI SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Çam ağacından elde edilen çam çırası suyunu tüketebilirsiniz. Çam ağacının gövdesinden şırınga yardımı ile çam çırası suyu elde edilerek doğal hali ile ikram edilir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
1
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye davet: Endişe duyuyoruz
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
2
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
3
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
4
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
5
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
6
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
7
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekoru gördü
﻿Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekoru gördü
﻿Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekoru gördü
﻿Belediye otobüsünün önünü kesti şoföre saldırdı
﻿Belediye otobüsünün önünü kesti şoföre saldırdı
﻿Belediye otobüsünün önünü kesti şoföre saldırdı
﻿Bilinçsiz ilk yardım öldürür
﻿Bilinçsiz ilk yardım öldürür
﻿Bilinçsiz ilk yardım öldürür
﻿Ölüme davetiye çıkardılar!
﻿Ölüme davetiye çıkardılar!
﻿Ölüme davetiye çıkardılar!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.