Çıra suyu nedir, faydaları neler? Çıra suyu hangi hastalığa iyi geliyor?

Vatandaş pek çok rahatsızlığa alternatif olarak şifa kaynağı bitki ve besinleri tercih ediyor. Bu besinlerden biride balgam söktürücü özelliğiyle bilinen çıra suyu. Çıra suyu halk arasında az bilinse de diyabet hastalığından romatizmaya kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelecek özelliği mevcut. Peki, Balgam söktürücü ürünler neler? Çıra suyu nedir, faydaları neler?

Tüketilmesi doktorlar tarafından da önerilen çıra suyu, diyabet hastalığına, solunum yolu enfeksiyonuna ve hatta romatizmalara dahi iyi gelmektedir. Şifa deposu olarak da bilinen çıra suyu çam ağacından elde edilmektedir.

ÇIRA SUYUNUN FAYDALARI NELER?

DİYABET HASTALIĞINA İYİ GELİR

Çıra suyu insülin direnci oluşturmakta ve insülin seviyesini dengede tutmaktadır. Bu durumda da diyabet hastaları için son derecede önemlidir. Diyabet hastalığının belirtilerini minimum seviyeye indirir ve oldukça etkilidir.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNA İYİ GELİR

Solunum yollarını bitkisel yollardan tedavi etme noktasında çıra suyu önemli bir yer tutmaktadır. Çıra suyunu düzenli olarak tüketerek solunum yolunda yer alan etkileri ortadan kaldırır. Çıra suyu özellikle nefes darlığına oldukça iyi gelmektedir. Bundan dolayı çıra suyu belirli aralıklarla bu rahatsızlığı yaşayan kişiler tarafından tüketilmelidir.

ROMATİZMA AĞRILARINA İYİ GELİR

Romatizma ağrıları kimi zaman doyumsuz olan ağrılardır. Özellikle belirli zaman diliminde ortaya çıkan romatizma ağrıları kişinin yaşam kalitesini de düşürmektedir. Bu noktada çıra suyu tüketimi son derecede önemlidir. Çıra suyu tüketerek romatizmal hastalıklarınızı doğal yollardan iyileştirebilirsiniz. Romatizma ağrılarına doğrudan etki eden çıra suyu vücudun ağrı hissiyatını azaltır. Özellikle romatizmadan kaynaklı olan ağrılar kısa süre içerisinde ortadan kalkar.

BALGAM SÖKTÜRÜRÜR

Çıra suyunun doğal bir balgam söktürücü olduğunu biliyor muydunuz? Balgam çıkarma şikayetiniz varsa gönül rahatlığı ile çıra suyu tüketebilirsiniz. Çıra suyu kısa süre içerisinde inatçı balgamı söker ve daha da rahat hissetmenizi sağlar. Bu noktada çıra suyu tüketmek son derecede önem teşkil eder.

Bu sebeple çıra suyunun bu rahatsızlığı yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi tavsiye edilmektedir

ÇAM ÇIRASI SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Çam ağacından elde edilen çam çırası suyunu tüketebilirsiniz. Çam ağacının gövdesinden şırınga yardımı ile çam çırası suyu elde edilerek doğal hali ile ikram edilir.