Balık kafasındaki o taş mucizevi bir şifa kaynağı

Eşkina taşı Akdeniz, Marmara ve Ege denizinde kıyıda kayalık kısımlarda yaşayan genelde olta ve zıpkın balıkçılığıyla avlanan eşkina balığının kafa kısmının sağ ve sol tarafında bulunuyor. Mermer görünümünde beyaz renkli sert bir mineral. Eşkina balığının baş bölümünde bulunan otolit taşlarının ebatları, balığın büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu taşlar kolayca çıkarılabilir ve sağlık açısından alternatif tıp alanında kullanılıyor.

Böbrek taşı sıkıntısı olan hastalar tarafından araştırılıyor. Nadiren avlanan balık türü olan Eşkina balığının başının iki yanında bulunan taşlar, böbrek hastalarına iyi geldiği iddiasıyla balıkçılar tarafından çıkarılıp satışa sunuluyor. Böbrek taşını düşürmeyi hızlandırdığı öne sürülüyor.

Sert bir yapıya sahip olan bu taşlar otolit adı ile bilinmekte. Otolitler, birçok balıkta bulunur ve en çok eşkina balığı ile gündeme geliyor.

EŞKİNA TAŞININ FAYDALARI NELERDİR?

Böbrek taşları birçok kişinin korkulu rüyasıdır. Ağrı ve sancı hissi oluşturan böbrek taşlarından bir nebze kurtulmanın bir doğal yolu da eşkina balığı taşını tüketmek oluyor. Eşkina balığı taşını kullanan ve böbrek taşı şikayeti olan kişilerin yorumlarına göre; bu taşın böbrek taşını eritti bilinmektedir. Eşkina balığı taşı safra kesesi rahatsızlıklarında da önerilen bir besin maddesidir. Eğer safra kesesinde bir taş oluşumu tanısı yapıldıysa, eşkina taşı ile bu taşın etkilerini azaltabilirsiniz.