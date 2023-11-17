Balıkesir’de kadın cinayeti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir şahıs eski bıçaklayarak öldürdü.

KAYNAK: İHA
Balıkesir’de kadın cinayeti

Edinilen bilgiye göre, Cemil F. (37), 16 yıllık evli kaldığı ve boşandığı Ayşe A.'yı (46) Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde bıçaklayarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Ayşe A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından katil zanlısı emniyete teslim oldu. Cemil F'nin boşanmanın ardından bir süredir uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda tehditler savurduğu iddia edildi.

Cemil F'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" ifadelerine yer verdi.

Ayşe A'nın (46) Gönen Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğünde çalıştığı ve 2 kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi.

Cemil F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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