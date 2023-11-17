Ünlü iş adamı işyerinde kurşunlanarak öldürüldü. Cinayetin arkasından suç örgütü çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, liderliğini Ramazan Bayğara’nın yaptığı, Bayğaralar suç örgütü ‘Kafes’ operasyonuyla çökertildi.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde 12 Ekim'de öldürülen Hacı Mehmet Ulaş cinayetinin Ramazan Bayğara’nın talimatı ve Enes Fidan’ın azmettirmesi sonucu işlendiği ortaya çıktı.

TANINMAMAK İÇİN SİLİKON MASKE TAKMIŞLAR

Azmettirici olduğu öne sürülen Enes Fidan ile Ulaş’ı öldürdüğü belirlenen şüpheliler Kerem Kaya ve Ayhan Öncü’nün Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığı saptandı. Kaya ile Öncü'nün saldırı sırasında tanınmamak için başlarına silikon maske taktıkları belirtildi. Adrese baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

75 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Bayğaralar suç örgütü ne yapılan ‘Kafes’ operasyonunda Bayğara örgütüne ait 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 piyade tüfeği, 2 hafif makineli tüfek, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ve ara yakalamalarda gözaltına alınan 75 şüpheli tutuklandı.