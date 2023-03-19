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Balıkesir’de oto hırsızları kıskıvrak yakalandı

Balıkesir’de oto hırsızlığı olayına karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:04
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Balıkesir’de oto hırsızlarına operasyon 

Balıkesir’de oto hırsızları kıskıvrak yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde oto hırsızları polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Soğanyemez Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde otodan hırsızlık olayı yaşanması sonucu harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sıkı takipleri sonucu şüphelilerin Kadir Z. (21) ve Sinan Ö. (19) olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyerek gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtan çalınan müzik sistemi ise araç sahibi İ.Y.B.’ye teslim edildi.

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