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Hatay'da baraj patladı iddiasının ardından askerler: Kaçmayın hırsızlık yapacaklar dönün

Hatay’da barajlar patladı iddiasının ardından bir videoda askerlerin bölgeden kaçmak isteyen vatandaşlara “bunun için kaçıyorsanız kaçmayın. hırsızlık yapacaklar. tekrar dönün.” dediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 10:03
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Hatay'da baraj patladı iddiasının ardından askerlerden uyarı. Kaçmayın dönün

Hatay'da baraj patladı iddiasının ardından askerler: Kaçmayın hırsızlık yapacaklar dönün
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Deprem bölgesi Hatay’ın Antakya ilçesinde kurtarma ekiplerinin çalışması sırasında “baraj patladı” iddiası ekipleri panikletti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük depremler yaşandı. Depremde büyük hasar alan illerden biri de Hatay oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ortaya atılan "baraj patladı" iddiası sonrası arama kurtarma ekipleri dahil, herkes kaçışmaya başladı.

Ekipler işini bırakırken, ortalık karıştı. Çok geçmeden olayın aslı ortaya çıktı.

Antakya'da baraj olmadığını belirten polis ekiplerinin "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına dönün" anonsuyla panik havası dağıldı.

Sosyal medyada da yayılan bir videoda askerlerin vatandaşı “Bunun için kaçıyorsanız kaçmayın. hırsızlık yapacaklar. tekrar dönün.” diyerek uyardığı görüldü.

Ekipler yeniden çalışmalarına devam etti.

BAKAN KİRİŞCİ: İDDİALAR ASILSIZDIR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay’daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

 

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