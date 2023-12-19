Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu 12 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu 12 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken 4 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 986 gram skunk, 58 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de son bir haftada sokak satıcıların deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 986 gram skunk, 58 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 1'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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