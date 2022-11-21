Balıkesir'de otomobil refüje çarptı: 4 yaralı 

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Enver Güreli Caddesinde üst geçit Bahçelievler girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Berat A. yönetimindeki 06 CON 428 otomobil, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Bulvarı üst geçit girişinde refüje çarptı. Kaza sırasında sürücü Berat A. ile araçta bulunan Zikriye Melda D, Merve D. ve Buse T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



(Kaynak: İHA)