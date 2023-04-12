12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Su birikintisi zincirleme kazaya neden oldu

Balıkesir'de etkili sağanak yağış sonrası oluşan su birikintisi zincirleme kazayı getirdi. 

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:28
Takip Et

Balıkesir'de zincirleme kaza

Su birikintisi zincirleme kazaya neden oldu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sağanak yağış sebebiyle otoyolda oluşan su birikintisi, zincirleme kazaya sebebiyet verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da hava üssü önünde sağanak yağışın otoyolda oluşturduğu su birikintisi sebebiyle 10 ADV 193, 10 AGN 137 ve 09 R 9141 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

Polis ekipleri su birikintisi oluşan yerde güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten akmasına yardımcı oldu. Zincirleme kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
3
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
4
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
5
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
7
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.