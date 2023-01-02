2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Balıkesir'de ev yangını

Balıkesir'de bir binanın 2. katında bulunan dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında, ev içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi ve 1 köpek kurtarıldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:01
Takip Et

Balıkesir'deki ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Balıkesir'de ev yangını
+
Aa
-

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre; Camivasat Mahallesi 32. Sokak'ta bir binanın 2. katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi ve 1 köpek kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra tedbir amaçlı Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
5
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
6
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
7
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Son dakika... Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Son dakika... Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Son dakika... Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Sahil 'kırmızıya' büründü
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Aydın'da vinç kazası can aldı
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
﻿Meksika'da hapishaneye silahlı baskın çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.