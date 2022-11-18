18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, ABD, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını kınadığını söyledi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 22:31
Takip Et

Balistik füze fırlatan Kuzey Koreye ABDden kınama geldi

ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
+
Aa
-

Price yaptığı açıklamada, "Bu deneme, birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlalidir ve Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarının komşularına, bölgeye, uluslararası barış ve güvenliğe ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine yönelik tehdidini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

 

Kuzey Kore'nin bu eylemlerinin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması gereğini gösterdiğini belirten Price, "Kuzey Kore'yi provokasyondan kaçınmaya, sürekli ve somut diyaloğa girmeye" çağırdıklarını, Güney Kore ve Japonya'nın savunmasına yönelik taahhütlerinin devam ettiğini vurguladı.

Pyongyang yönetimi, bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdi Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Japonya Savunma Bakanlığı, yerel saatle 11.23'te füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

BU YIL İÇİNDEKİ 34. FÜZE DENEMESİ

Havada 69 dakika kalan ve yaklaşık 1000 kilometre seyreden füzenin 6 bin kilometre irtifaya erişebildiği kaydedilmişti. Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, ülkesinin söz konusu füzeyi imha etme emri vermediğini bildirmişti. Japon Devlet Televizyonu NHK, Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

ACİL TOPLANTI YAPILDI

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin ardından acil toplantı düzenlemişti. Acil toplantıya Japonya'dan Başbakan Kişida Fumio, ABD'den Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore'den Başbakan Han Duck Soo katılmıştı. Beyaz Saray yetkilisine göre, görüşmeye Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da iştirak etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
1
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
2
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
3
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
4
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı. Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti
﻿Özdağ 1 liraya domates satarken polis kamerasını gördü: Ooo Süleyman da burada
5
﻿Özdağ 1 liraya domates satarken polis kamerasını gördü: Ooo Süleyman da burada
﻿Özdağ 1 liraya domates satarken polis kamerasını gördü: Ooo Süleyman da burada
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
6
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
7
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
﻿Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
﻿Yolcu otobüsüne çarptı aracını bırakıp kaçtı
﻿Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
﻿Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
﻿Ankara'da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
﻿ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
﻿ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
﻿ABD'den Kuzey Kore'ye füze kınaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.