Ballı sarımsak ne işe yarar

İki muhteşem sağlıklı besin olan sarımsak ve bal, bir araya gelince sayısız faydaya sahip bir karışım ortaya çıkıyor. İşte sarımsak-bal karışımının yararları…

Dünya çapında mutfaklarda en yaygın kullanılan doğal besinlerden biri olan sarımsak, yemeklerin tadını zenginleştirmesinin yanı sıra sahip olduğu eşsiz aroma ile diğer baharatlarla da bir uyum içerisindedir. Mutfakta harikalar yaratmanıza yardımcı olan sarımsak, yüzyıllardır birtakım rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Halk arasında doğal antibiyotik olarak kabul gören sarımsak; enflamasyon, kronik hastalıklar, enfeksiyon, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunları ile savaşmak için kullanılabilir. Düzenli olarak sarımsak yemek; kan basıncının ve kolesterol seviyesinin düşmesine, koroner kalp hastalıklarının ve kalp krizinin önlenmesine, osteoartrit, şeker ve prostat büyümesi semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur.

Genelde pişirilmiş şekilde tüketimi tercih edilse de beslenme uzmanları, tüm aktif bileşenlerinden faydalanabilmek için sarımsağın çiğ olarak tüketilmesini öneriyor. Ayrıca sarımsağı bal ile bir karıştırıp sarımsak tüketmeyi hem daha kolay bir hale getirebilir hem de etkisini artırabilirsiniz. İki süper sağlıklı besin olan sarımsak ve bal, bir araya geldiğinde sayısız faydalar sağlayan mucizevi besinlere dönüşüyor.

Bu yöntemden en iyi sonucu alabilmeniz için sarımsak ve balın kaliteli olması çok önemlidir. Adeta kendi başına bir tedavi yöntemi olan sarımsak ve bal karışımını tüketirken tabi ki bunu sağlıklı bir yaşam biçimi ile de desteklemelisiniz.

ENFLAMASYONU AZALTIR

Yapılan çalışmalar, pek çok kronik rahatsızlığın, bedendeki dengesizliklerden kaynaklanan enflamasyon nedeniyle ortaya çıktığını göstermektedir.

Hem sarımsak hem de bal, enflamasyonla savaşan besinlerdir. Bunun yanı sıra artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlara etkili doğal ağrı kesicilerdir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Antimikrobiyel ve antifungal özellikleri bulunan bal ve sarımsak besinleri, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.

İki besin de vücudunuzun virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını artırır.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

Öksürüğünüz ister bakteriyal enfeksiyon ister virüs sonucu olsun, bal ve ezilmiş sarımsakla hazırlayacağınız şurup, öksürüğünüzü kesip atacaktır.

Bu karışım, hissettiğiniz rahatsızlığı azaltır ve balgam söktürücü etkiye sahiptir.

GRİP VE SOĞUK ALGINLI



Tüm soğuk algınlığı ve grip semptomları, bal ve sarımsak karışımının düzenli kullanılması ile bastırılabilir.

Bu karışım, virüslerle savaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca solunum yolunuzu korumaya yardımcı olan antikorların üretilmesini sağlar.

DOLAŞIM SİSTEMİNE İYİ GELİR

Sarımsağın içerisinde bulunan sülfür, balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır.

Bu iki malzeme, pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek damarda kan pıhtılaşması anlamına gelen tromboz ve varisli damar oluşumunu önler.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Yüksek tansiyon, tüm kalp ve damar sağlığınızı tehdit eden bir rahatsızlıktır. Tansiyonunuzu doğal yöntemlerle kontrol altına almak istiyorsanız her gün aç karnına sarımsak ve bal karışımını tüketmeye özen gösterin.

KÖTÜ KOLESTROLÜ KONTROL ALTINA ALIR

Çiğ sarımsağın ezilmesiyle ortaya çıkan allisin maddesi, birikmiş kolesterolü atarak kan dolaşımınızı temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca trigliserit seviyelerinin de dengeli kalmasını sağlar.