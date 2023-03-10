Ballıbaba bitkisi kadınlardaki regl ağrılarına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ballıbaba bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ballıbaba bitkisinin şurubu boğaz hastalıklarına, vereme ve kadınlarda regl ağrılarına karşı kullanılır.

REGL AĞRILARI NEDİR?

Adet ağrıları rahim duvarındaki kasların sıkışmasıyla oluşur. Adet döneminde rahimdeki kanamanın atılması için rahim düzenli bir şekilde kasılır. Rahim kasılmaları sırasında rahme giden kan ve oksijen azalır böylece ağrı hissedilebilir.

BALLIBABA BİTKİSİ NEDİR?

Ballıbabagiller familyasından bir çeşit bitkidir. Benekli ballıbaba ve arıların çok sevdiği ak ballıbaba gibi türleri vardır.

BALLIBABA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

1 bardak suya 1 tatlı kaşığı kıyılmış bitki konarak kaynatılır soğuyana kadar demlendirilir ve süzülür. Günde 3 defa yemek aralarında içilir. İstenilirse balla tatlandırılır.

BALLIBABA BİTKİSİ ÇAYI HAZIRLANIŞI

Ballıbaba çayı hazırlamak için bir tatlı kaşığı kurutulmuş bitki bir bardak suda kaynatıldıktan sonra demlenmeye bırakılır. Demini alınca süzülür ve arzu edilirse balla tatlandırılarak içilir. Şifasını görmek için günde iki fincan içmek idealdir.