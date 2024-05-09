Balotelli'nin kızının da annesi olan sevgilisinden olay yaratan Ronaldo itirafı

Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giyen Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli ile ilişkisinden bir kızı olan İtalyan model Raffaella Fico, İtalyan televizyonunda yayınlanan bir programda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fico, kızı Pia'nın babası olan Balotelli ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Balotelli ile bir diskoda tanıştım, oraya Isola dei Famosi'de tanıştığım kız kardeşiyle birlikte gitmiştim. Kız kardeşinden numaramı aldı, sonra konuşmaya başladık, birlikte dışarı çıktık ve gecenin sonunda arabasının kaputundan bir demet gül çıkardı.

Pia bir buçuk yıllık bir ilişkiden sonra doğdu. Mario o zaman, belki de çok genç olduğu için, ilk başta baba olmak istemedi. Kin tutmuyorum, ona her şeyi affettim, çünkü ilişkimiz benim büyük aşkım olan Pia'yı doğurdu. İhanetler oldu, biz birlikteyken bana ihanet edildi.

Bana birden fazla kez ihanet etti. Onu affettim çünkü çok aşıktım. Başlangıçta hamilelikten çok mutluydu, ama fikrini değiştirdi. DNA testi istedi. Neyse ki ailem bana yardım etmek için yanımdaydı. Ama bugün çok mutluyum. Pia sık sık Balotelli'yi görüyor ve fırsat buldukça uçağa atlayıp onu Balotelli'ye götürüyorum."

Fico, Ronaldo'yla ilişkisi hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"20-21 yaşlarındaydım, Sardinya'da bir etkinlikteydim, bana kur yapmaya başladı ve numaralarımızı birbirimize verdik. Onun kim olduğunu bile bilmiyordum. Menajerimle bana 'Bak kime asılmışsın' dedi, ben de ona kim olduğunu sordum ve o da bana dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu söyledi. Kalbimde sakladığım güzel, yoğun bir hikayeydi, o benim ilk erkek arkadaşımdı.”